AKP ile MHP'nin, Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.

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Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.





AKP ile MHP'nin, Meclis İçtüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.





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