AKP ve MHP'nin Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesine ilişkin mesaisi sürüyor. Dün Meclis'te bir araya gelen AKP ve MHP Grup Başkan vekillerinin bugün veya yarın yeniden görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından hafta sonuna kadar taslak metnin Meclis başkanlığına AKP tarafından sunulacağı, Anayasa Komisyonu'nda ilk mesainin 11 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi için AKP ve MHP'nin mesaisi sürüyor.



Dün Meclis'te bir araya gelen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın bugün ya da yarın yeniden görüşmesi gelmesi bekleniyor.



Görüşmede, iktidar partisinin değerlendirmek üzere MHP'ye sunduğu taslak metne son rötuşun yapılacağı ifade edildi. Ardından da metnin AKP'lilerin imzasıyla hafta sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtildi.



Buna göre, düzenlemenin Meclis Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri 11 Temmuz'da başlayacak. Meclis'te parmak çoğunluğu bulunan AKP, teklifin komisyonun ardından Genel Kurul'da ilk gündem maddesi olarak ele alınması planlanıyor. Bu kapsamda da Meclis Genel Kurulu 17 Temmuz'da mesaisine İçtüzük gündemiyle başlayacak.



15 maddeden oluşması beklenen teklifte, muhalefetin kürsü hakkını kısıtlayan değişiklikler bulunuyor. Teklife göre, grup önerilerinde sadece öneri sahibi grup sözcüsü olarak 5 dakika söz alacak. Mevcut düzenlemede grup önerileri için partiler lehte ve aleyhte olmak üzere 10'ar dakika konuşuyor.



Meclis araştırma önergelerinin Genel Kurul'da okutulmaması, yoklama ve karar yeter sayısı istemlerine kısıtlama getirilmesi ve oturumu yöneten başkanına "Usul tartışması" açma taleplerinde karşı takdir yetkisi verilmesi de AKP'nin teklifinde yer alıyor.



Döviz ve pankart açmaya kınama cezası verilmesini öneren teklifte, hakaret eden ve fiili saldırıda bulunan milletvekillerine de para cezası getirilmesi var.



ulusalkanal.com.tr