AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, "Pozisyon elde etmiş arkadaşlardan başarı bekleriz. Metal yorgunluk gösteren arkadaşlar değişecek. adaylarla mevcutlar arasında değerlendirme yapılacak"dedi. Yazıcı, OHAL'in devam etmesi kanaatinde olduğunu dile getirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında konuştu. "Hiçbir hükümet ülkeyi OHAL ile yönetmek istemez. Ama 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası zaruri hale geldi" diyen Yazıcı'nın açıklamalarının satır başları şöyle: "OHAL sürecini hayata geçiren şartlar ortadan kalkmışsa OHAL'i kaldıralım. Ama bence kalkmadı. Dün Başbakan Yardımcısı arkadaşımız da FETÖ'cülerin kamudan tam olarak temizlenmediğini söyledi. OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım. Kararı Meclis verecek" (OHAL'in süresi 19 Temmuz'da doluyor)



PARTİ TEŞKİLATLARINDAKİ DEĞİŞİM



Parti teşkilatlarında yapılacak edğşiklik ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Pozisyon elde etmiş arkadaşlardan başarı bekleriz. Metal yorgunluk gösteren arkadaşlar değişecek. adaylarla mevcutlar arasında değerlendirme yapılacak"dedi.



CHP'NİN AHİM'E BAŞVURUSU



CHP'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ferandumla ilgili yaptığı başvuruyu da değelendiren Yazıcı, "Bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.