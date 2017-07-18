İstanbul'un Aksaray semtinde aşırı yağışlar nedeniyle yol altı ve geçitleri su bastı. Araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Belediye ekipleri ve zabıtanın müdahale ettiği araçlar çekicilerle taşındı.



Yağışlar nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Millet caddesi üzerinde suyun anayolu birden kaplaması sebebiyle araçları su bastı.



Vatandaşlar araçlarından çıkarken, araçlarda maddi hasar oluştu. Aracından çıkış anlarını aktaran Sinan Adem "Bir anda trafik sıkıştı, öndeki araba suyun içinde yüzmeye başladı. Bir anda su bastı. Camları açtık, önce çocukları çıkardık, sonra biz çıktık" dedi.