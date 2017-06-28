Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Fatih Yıldırım (25) yönetimindeki 21 FV 863 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Furkan, (18), Gülten (21) ve Ziyaret Yıldırım (56) ile Gamze Özdemir (19) yaralandı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gamze Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.