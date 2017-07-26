Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Arapça tabela asıldı. Oysa yönetmeliklere göre Türkçe'nin dışında tabela asmak yasak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuda haberdar.

Önce İmam hatip liselerinde Türkçe konuşma yasaklandı, ardından okulun tabelası değiştirildi.



Görüntülerin adresi, Aksaray Merkez Kız İmamhatip Anadolu Lisesi'nden. Lisenin iki tabelası var. Biri Türkçe diğeri de Arapça...



Milli Eğitim Bakanlığı, kurum yönlendirme ve adlandırma tabelaları yönetmenliğinde ise tabelaların Türkçe olması zorunluluğu var .



Eğitim İş sendikasına üye Arapça öğretmeni Cemil Kılıç, Arapça'ya bir kutsallık verildiği için bu uygulamaya geçildiğini vurguladı.



2014 yılında Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İmam Hatip Liseleri'nde Türkçe konuşmanın yasaklandığını ve 675 bin imam hatiplinin artık okullarda tek dil olarak arapça kullandığını belirtmişti.



Kılıç, Arapça'nın vatandaşlar tarafından yanlış bilindiğini söyledi.



Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konudan haberdar... Yetkililer, tabelanın okul yönetimi tarafından asıldığını ve öğrencilerin okulun adını ve Arapça'yı daha iyi öğrenebilmeleri için bu uygulamaya gidildiğini savundu.







HABER: MESUT TÖRÜN- KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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