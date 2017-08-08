Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 16 kişi yakalandı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray merkezli İstanbul, Kayseri, Antalya, Konya, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Kırıkkale'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında esnaf kadınların da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

