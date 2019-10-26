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Akşener'den birlik vurgusu

İyi Parti ikinci kuruluş yıldönümünü Ankara’da kutladı. Genel Başkan Meral Akşener, iktidar ve muhalefetin bir araya geldiği etkinlikte birlik mesajı verdi,  “Bu resim Barış Pınarı Harekâtı’nda oluşan bir resim” dedi

GÜNDEM 26.10.2019, 15:09
Akşener'den birlik vurgusu

İyi Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’da bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Topsakal, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer, Saadet Partisi ve BBP yöneticileri de katıldı.

Açış konuşmasını yapan Akşener, resepsiyona katılan diğer parti temsilcilerinin tek tek isimlerini sayarak, “Hoşgeldiniz” diye seslendi.

Akşener, resepsiyonda iktidar ve muhalefetin bir araya geldiğini söyledi, birlik mesajı verdi. 

Meral Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı’ya da bir çağrı yaptı.

ulusal.com.tr

#meral akşener #İyi Parti #ankara
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