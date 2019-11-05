Akşener: Türkiye’yi iyice sıkıştırmak için adımlar atıyorlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine tepki gösterdi.

Akşener, "100 yıl önceki Ermeni tehciri üzerinden, Türkiye’yi iyice sıkıştırmak için adımlar atıyor. Dava arkadaşlarım; Bugüne kadar her yıl Nisan ayında aynı tezgah masaya konurdu. Bu sefer erken başladı. Türk Milleti’ni kıyım yapmakla itham edenlere karşı, “Sen de şunu yaptın, sen de bunu yaptın” gibi cahilce laflarla vakit kaybedilmez. Milletlerin bir ahlakı vardır." dedi.

Akşener, Şırnak'taki 29 Ekim kutlamaları sonrası PKK'nın hedef aldığı Öğretmen Seçil Yıldız'a da destek verdi.

Akşener, " Seçil Öğretmen’e selam gönderiyorum. Kendisini tehdit edenler şunu çok iyi bilsinler ki, Seçil öğretmen Cumhuriyettir, Seçil Öğretmen Türkiye’dir." ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanının gündeminde Rusya ile yapılan Soçi mutabakatı da vardı. Akşener mutabakatın Türkiye'nin aleyhine olduğunu öne sürdü.

Meral Akşener, "Bugünkü tabloya baktığımızda görüyoruz ki; 480 kilometrelik hedefin sadece 120 kilometresinde varız. Rusya önümüze dikildi. Şam yönetimi bölgenin büyük bir kısmında kontrolü ele geçirdi. Amerika, maaşlı teröristlerini alıp geriye çekildi. Kaybeden dünya lideri Erdoğan oldu" dedi.

Yeni hükümet sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu Akşener. Sistemi eleştirdi, yeni Anayasa çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr