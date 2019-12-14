Aksoy'dan AB'ye mutabakat tepkisi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat sonrası ilk tepkiyi Yunanistan vermişti. Muhtıra'nın uluslararası yankıları sürüyor. Son olarak AB ve ABD yetkilileri, Türkiye ile Libya arasında yapılan Mutabakat'a karşı olduklarını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden Yunanistan'a destek kararı çıktı.

Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia etti.

Yapılan açıklamada Mutabakat'ın deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğu ifade edildi. Avrupa Birliği'nin açık bir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetiyle bu konuda dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washington yönetiminin karşı olduğunu söyledi. Pyatt, ABD'nin Ankara'nın savunduğu argümanlara ABD'nin 'çok açık şekilde' itiraz ettiğini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ise Avrupa Birliği'nin Mutabakat hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, AB'nin Türkiye ile Libya arasında usulüne uygun olarak imzalanan bir muhtıranın hukuka uygunluğuna dair bir hüküm veremeyeceğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

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