AKUT Seminer Birim Sorumlusu Harun Öngeren: Depremde yapılması gerekenler

24 Ocak Cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem sonucu son gelen bilgilere göre; 35 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi ise evsiz kalmıştı.

Ulusal Kanal canlı yayınına katılan AKUT Seminer Birim Sorumlusu Harun Öngener, depremin bilançosunu ve değerlendirmelerini yaptı.

Öngeren, depremden gelen görüntüler hakkında, "Bu manzara bizim deprem bölgesi olduğumuz için sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Arkadaşlarımız ve ekiplerimiz sahada görev yapmaya başladılar. An itibariyle, 98 operasyon görevlimiz sahada" diyerek AKUT'un görev başında olduğunu söyledi.

Daha önce olan depremlerle kıyaslandığında, "Geçtiğimiz yıllara göre daha organize bir yapımız var. Bu konu siyaset üstü bir konu. Toplumun birçok kesimi hızlı reaksiyon verdi. Elazığ'daki depremin gerçekleşmesinden hemen sonra organizasyon hızlı bir şekilde gerçekleşti. İlk an da hepimiz korkutan bir durumla karşı karşıya kaldık fakat AFAD'ın üst sağlayıcı yapısı etrafında gelişen Kızılay AKUT ve diğer STK'larımız hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdiler. Korkulan gibi çok ağır bir bilançoyla karşı karşıya kalmadık" diyerek artık depremlerin daha organize bir şekilde karşılandığını anlattı.

Öngören, bölgeye yapılan yardımlar hakkında, "Kış aylarındayız oradaki vatandaşlarımız için çok zor bir süreç bu durumun yönetilmesi çok önemli. 3420 arama kurtarma personeli şu an orada. Bu önemli bir rakam. 8565 aile çadırı bölgeye geldi. 144 tır malzeme bölgeye gitti. 34 bin battaniye 17 bine yakın yatak gitmesi, hazırlığın olduğunun göstergesi. Ülke olarak bakmamız gereken şey, afet öncesi hazırlığımız" cümleleriyle net rakamlar verdi.

Deprem öncesi alınması gereken önlemleri sıralayan Öngören, "Bireysel olarak yapmamız gerekenler uzun bir süreç, fakat bu hazırlık kısmında bizim işimiz var. Aile acil durum eylem planımız var mı? Evimizde acil durum çantamız mevcut mu? Bir irtibat kişisi bir iletişim kişisi oluşturduk mu? Telefonların kilitlenmesi üzerine bir plan var mı? Eviminzin sigortası var mı? Evimizin doğalgaz, su, elektrik sistemlerinin açılıp kapanması biliniyor mu? Acil durum numaralarının bilinmesi... Bunlar önemli ayrıntılar. En önemlisi ise evdeki eşyaların sabitlenmesi. Önem arz eden temel başlıklardan" dedi.

Deprem anında yapılan panikle ilgili olarak ise, "Kaçmamalıyız, koşmamalıyız, sarsıntıyı hissettiğimiz an itibariyle bulunduğumuz noktada, kendimizi koruyacak uygulamalar tercih etmeliyiz. Yat-tutun-korun uygulaması gibi... Ama unutulmaması gerekn temel prensip zeminin önceden araştırılması..." diyerek deprem hazırlığının binanın temelinin atılırken yapılması gerektiğini hatırlattı.

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