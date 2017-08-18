Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, "İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, FETÖ mensuplarının yurt dışında diaspora yaptığını ifade ederek, ''Gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuz. İyi sabrediyorsunuz. Ben olsam gördüğüm yerde boğazlarım.'' dedi.



İşte Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:



-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular



-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek



-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke



-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz



-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler



-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız



-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük



-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak



-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi



-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var



-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor



-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı



-Dünyada Türkiye olarak ekonomik ve siyasi ilişkileri büyüteceğiz



-Pakistan vb. ülkeler ile ilgili algı operasyonları yapılıyor