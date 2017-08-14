Organik ürünlere talep arttı ancak, “organik” adı altında tükettiğimiz ürünler gerçekten öyle mi? Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Zafer Can, ürünlerde “iyi tarım” ve “organik tarım” logolarının olması gerektiğine dikkat çekti.

0 0 0 0