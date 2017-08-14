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Aldığımız ürünler organik mi?

Organik ürünlere talep arttı ancak, “organik” adı altında tükettiğimiz ürünler gerçekten öyle mi? Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Zafer Can, ürünlerde “iyi tarım” ve “organik tarım” logolarının olması gerektiğine dikkat çekti.

Aldığımız ürünler organik mi?
Organik adı altında tükettiğimiz tarımsal ürünler gerçekten organik mi? Bir ürünün organik olup olmadığını nasıl anlarız? 

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zafer Can, organik tarımla ilgili önemli bilgiler verdi.

Türkiye'de organik tarım yönetmeliği 2004 yılında çıkarıldı. O günden bugüne 50-60 üretici varken bu sayı günümüzde 55 binlerde... 

Doçent Doktor Zafer Can, tüketicilerin ürünlerde mutlaka “organik tarım” etiketi olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. 



ulusal.com.tr
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