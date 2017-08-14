Organik adı altında tükettiğimiz tarımsal ürünler gerçekten organik mi? Bir ürünün organik olup olmadığını nasıl anlarız?
Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zafer Can, organik tarımla ilgili önemli bilgiler verdi.
Türkiye'de organik tarım yönetmeliği 2004 yılında çıkarıldı. O günden bugüne 50-60 üretici varken bu sayı günümüzde 55 binlerde...
Doçent Doktor Zafer Can, tüketicilerin ürünlerde mutlaka “organik tarım” etiketi olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.