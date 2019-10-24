Aleksandr Dugin: Türk tankları karşısında ABD geri çekildi

Tarihi Soçi Mutabakatı'nın yeni dünya düzeni için önemli bir adım olduğunu söyledi. Amerika'nın yenildiğini vurguladı.

Avrasya Uzmanı Aleksandr Dugin, Ankara'da "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" adıyla düzenlenen bir panele katıldı. Soçi mutabakatını değerlendiren Dugin,

Ortadoğu'da kurulmak istenen "Bağımsız Kürdistan" projesinin çöktüğünü söyledi.

Dugin, panelde Ulusal Kanal'ın sorusu üzerine yeni Dünya düzeninde Türkiye'nin NATO'da üye kalmasını da değerlendirdi. Rus felsefeci, NEO-Avrasya akımının öncülerinden Prof. Dr. Aleksandr Dugin NATO'nun Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirtti.

HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr

