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Aleksey Yerhov, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Aleksey Yerhov, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, atamayı öngören kararnameyi imzaladı. Yerhov, suikaste uğrayan Andrey Karlov yerine görev yapacak.

Aleksey Yerhov, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu.

Aleksey Yerhov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yerhov'un atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, "Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi olarak atanmıştır" denildi.

Ataması tamamlanan Yerhov, 2016 yılının Aralık ayında suikaste uğrayan Andrey Karlov yerine geçecek.

Bu görevi bir süredir geçici olarak Andrey Karlov'un danışmanı Sergey Panov yürütüyordu.

Daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Yerhov, 2015'te yapılan Moskova görüşmelerinde Suriye krizinin çözümü için aktif rol almıştı.

İLK KEZ AYDINLIK YAZMIŞTI

Aydınlık'ın 26 Nisan'da yayımladığı Gökhun Göçmen imzalı "Karlov'un yerine o gelecek" başlıklı haberde, Aleksey Yerhov'un büyükelçi olarak atanacağı belirtilmişti.

Türkiye’yi yakından tanıyan Rusya Federasyonu eski İstanbul Başkonsolosu Alexey Yerhov, 2015 yılında Suriye krizinin çözümü için düzenlenen Moskova görüşmelerinde aktif rol almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Putin #ankara #rusya #Aleksey Yerhov
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Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu. Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı Aleksey Yerhov'un Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi görevine atanmasını destekledi. Yeni büyükelçi, Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin aldığı görevlerle biliniyor. Yerhov'un büyükelçi olarak atanacağını ilk kez Aydınlık okurları öğrenmişti.
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