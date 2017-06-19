Aleksey Yerhov, Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, atamayı öngören kararnameyi imzaladı. Yerhov, suikaste uğrayan Andrey Karlov yerine görev yapacak.

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu.



Aleksey Yerhov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yerhov'un atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.



Kararnamede, "Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi olarak atanmıştır" denildi.



Ataması tamamlanan Yerhov, 2016 yılının Aralık ayında suikaste uğrayan Andrey Karlov yerine geçecek.



Bu görevi bir süredir geçici olarak Andrey Karlov'un danışmanı Sergey Panov yürütüyordu.



Daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Yerhov, 2015'te yapılan Moskova görüşmelerinde Suriye krizinin çözümü için aktif rol almıştı.



İLK KEZ AYDINLIK YAZMIŞTI



Aydınlık'ın 26 Nisan'da yayımladığı Gökhun Göçmen imzalı "Karlov'un yerine o gelecek" başlıklı haberde, Aleksey Yerhov'un büyükelçi olarak atanacağı belirtilmişti.



Türkiye’yi yakından tanıyan Rusya Federasyonu eski İstanbul Başkonsolosu Alexey Yerhov, 2015 yılında Suriye krizinin çözümü için düzenlenen Moskova görüşmelerinde aktif rol almıştı.



ulusal.com.tr



