Ali Babacan: Abdullah Gül çalışmalarımıza destek veriyor

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu bilinen Ali Babacan, kurucusu olduğu AKP’den istifa etmesinin ardından soruları yanıtladı.

İstifa sürecine ilişkin açıklama yapan Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılmamı çok istemedi. Türkiye'deki problemlerin mevcut yönetimle çözülemeyeceğini görmek beni buna mecbur bıraktı. Bunu yapmasaydık büyük bir vicdan azabı duyacaktık." ifadelerini kullandı.

Babacan, "Abdullah Bey ile gelecek vizyonumuz aynı. 'Ben artık aktif siyasette yokum.Yeni bir partide olmam' dedi. Kendisi bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Ayda bir ya da iki defa görüşüyoruz.dedi.

Babacan, "Dışarıdan bize bilgisiyle tecrübesiyle destek veriyor. ama nihai kararları biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ile ittifak sorusunu yanıtlayan Babacan, "Ahmet beyle aile dostuyuz. Birbirimiz çok iyi tanırız. Siyasette neyi hedefliyoruz bu çok önemli. Yöntem ve üslup çok önemli. Biz bu işin tamamen bir kadro hareketi olmak istiyoruz, parti içi demokrasiyi çok önemsiyoruz. Ahmet bey çok önce çalışmaya başladı, biz sonra başladık.Birlikte hareket etmeyi önerdi. Ama çok daha önceden kendi merkezli bir hareket oluşturdu. İl başkanlarını belirledi. Bizimse metodumuz çok farklı. Ben birleşmeyi çok zor görüyorum. Bugün böyle olur, yarın farklı olur. Önemli olan parti içi demokrasi." dedi.

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