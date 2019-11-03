Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nde yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nin kulesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Pazar günü nedeniyle kapalı bulunan merkezdeki yangında ölü ve yaralı olmazken maddi kayıp büyük oldu.

Uzman astronomlar eşliğinde Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde robotik kodlama, astronotların uzaydaki yaşamları gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Aynı zamanda ziyaretçiler, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyor.

Bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemek de mümkün.

2017 yılında faaliyete açılan merkezi 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etmişti.

ulusal.com.tr