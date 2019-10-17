Ali Topuz ve Orhan Birgit, son yolculuğuna uğurlandı

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı.

Eski İmar ve İskân Bakanı aynı zamanda eski CHP milletvekili Ali Topuz ile hukukçu-siyasetçi eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit için için tören düzenlendi.

2 siyasetçinin ilk töreni İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda yapıldı.

Çok sayıda ismin bir araya geldiği törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törenin sonunda Topuz ve Orhan Birgit'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'ne götürüldü.

Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Birgit, Sakızağacı Şehitliği'ne, Ali Topuz ise Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

ulusal.com.tr