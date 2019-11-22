Alkol ve madde bağımlılarına alıkoyma

Toplum için tehlike oluşturan kişiler hastaneye yatırılacak. Doktor raporu alınması için zorla tıbbi müdahale yapılacak.

Türk Medeni Kanunu'nda akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığıyla toplum için tehlike oluşturan yetişkin kişiler için özgürlüğü kısıtlayan maddeler bulunuyor. Ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebepleri de kapsama giriyor.

Ak Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi ile Türk Medeni Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Kanun teklifi ile toplum için tehlike oluşturan kişiler, en fazla 20 gün süreyle alıkoyulabilecek. Uzmanlar ise hakim kararının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, doktor ön raporu için zor kullanılabileceğine de dikkat çekti.





HABER:BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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