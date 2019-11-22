Alkol ve madde bağımlılarına alıkoyma
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile toplum için tehlike oluşturan kişiler hastanede alıkonulacak. Akıl sağlığı yerinde olmayan, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kişiler, teklif kapsamına giriyor.Uzmanlar, teklifte hakim kararı şartının net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini söylüyor.
Toplum için tehlike oluşturan kişiler hastaneye yatırılacak. Doktor raporu alınması için zorla tıbbi müdahale yapılacak.
Türk Medeni Kanunu'nda akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığıyla toplum için tehlike oluşturan yetişkin kişiler için özgürlüğü kısıtlayan maddeler bulunuyor. Ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebepleri de kapsama giriyor.
Ak Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi ile Türk Medeni Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.
Kanun teklifi ile toplum için tehlike oluşturan kişiler, en fazla 20 gün süreyle alıkoyulabilecek. Uzmanlar ise hakim kararının gerekliliğine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, doktor ön raporu için zor kullanılabileceğine de dikkat çekti.
HABER:BUSE GENÇTÜRK
KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P