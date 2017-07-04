HAZİRAN ile birlikte 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla içkide yapılacak zam oranı da belli oldu. İçkiye 6 aylık yurtiçi üretici fiyatı endeksi (Yİ-ÜFE) oranı kadar zam yapılması gerekiyor. Bu da yüzde 7.82’ye denk geliyor. Maliye Bakanlığı herhangi bir kararname yayımlanmadığı için gerçekleşen enflasyon Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına otomatik olarak yani yüzde 7.82 yansıdı.

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