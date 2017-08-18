Konya'da yol ortasında uyuyakalan ve güçlükle uyandırılan alkollü TIR sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 507 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, bir TIR merkez Karatay ilçesi Piri Esat Caddesi'nde yol ortasında çalışır vaziyette durdu.Sürücü Serdar S.'nin, direksiyon başında uyuduğunu gören vatandaşlar polisi aradı.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın motorunu durdurup anahtarı aldı ve sürücüyü uyandırmak için çaba harcadı. Bir süre sonra uyanan sürücü, çalışmayan TIR'ı sürmeye çalıştı.Polisin ısrarına rağmen sürücü koltuğundan inmeyen sürücü, çevredekilerin yardımıyla yan koltuğa alındı ve araç yoldan kaldırıldı.Karatay Belediyesi Otobüs terminaline götürülen TIR'dan indiğinde güçlükle ayakta durabilen Serdar S., polisin ısrarına rağmen sürücü belgesi ve kimliğini vermedi.Bir süre sonra ikna olup ehliyetini polise teslim eden sürücü, bu kez alkolmetreye üflememekte ısrar etti.Polisin, alkolünün ölçülememesi durumunda ehliyetine 6 ay yerine 2 yıl el konulacağı yönündeki uyarıları üzerine Serdar S., "5 yıl, 10 yıl, istersen 50 yıl el koy" diye karşılık verdi.Bunun üzerine sürücü, 2 bin 507 lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten men edilen TIR ise polis ekiplerince otoparka götürüldü.