G20 zirvesi için Almanyaya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da salon arayışlarının sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburgda yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla da buluşmak istedi. Bu amaçla zirve sonrasında 9 Temmuz tarihi için Dortmund Westfalenhallede bir etkinlik gerçekleştirilmek üzere başvuru yapıldı.



"O TARİHTE DOLUYUZ"

Haberlere göre, Westfalenhalleye salı günü yapılan toplantı başvurusu sonuçsuz kaldı. Gerekçe olarak ’Westfalenhallede yapılacak başka bir etkinlik için o gün hazırlık çalışmaları yapılacağı’ gösterildi.

Başvuruyu kimin yaptığı konusunda salon tarafından açıklama yapılmazken, Ruhr Nachrichten gazetesi, başvurunun Ankaralı bir şirket tarafından yapıldığını öne sürdü.



TADİLAT ÇALIŞMALARI OLACAK

Ekonomi gazetesi Handelsblatt ise, Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılması öngörülen başka bir salonun tadilat yapılacağı gerekçesiyle organizatörlere verilmediğini yazdı.

Handelsblattın haberine göre, Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena için de Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılması öngörülen bir toplantı başvurusu yapıldı, ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı.

König-Pilsner-Arenanın olumsuz yanıt vermesinde yaz döneminde tadilat çalışmaları yapılacağı gerekçe olarak gösterildi.



"HER YAZ BAKIM YAPIYORUZ"

Rheinische Post (RP) gazetesinin aktardığına göre, Düsseldorf ISS Dome da toplantı başvurusunu geri çevirdi. RPye Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılacağı bir toplantı konusunda başvuru aldıklarını belirten ISS Dome Sözcüsü Julia Kaballo, her yıl yaz döneminde tadilat ve bakım yapıldığından 9 Temmuz için yapılan başvuruya olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Alman basınının aktardığına göre, Alman Dışişleri yetkilileri toplantı konusunda bugün itibariyle Türk tarafından henüz bir başvuru almadıklarını belirtiyor. Berlin Büyükelçiliği’nin de kendilerine bu yönde bir bilgi ulaşmadığını aktardıkları, haberde yer alan bilgiler arasında.