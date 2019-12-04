Alman televizyonu Atatürk’ü hedef aldı
Alman Devlet Televizyonu skandal bir adım attı. Dersim Harekâtı’nı konu alan bir belgesel yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk, Hitler’le işbirliği yapan bir katliamcı olarak sunuldu. Almanya’da yaşayan Türkler bu saygısızlığa karşı ayağa kalkıyor. Cuma Almanya’da büyük bir protesto gösterileri düzenlenecek.
Alman Devlet Televizyonu’nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı. Dersim Harekâtı’nı konu alan belgeselde Atatürk “soykırımcı” ilan edildi.
ARD’de yayınlanan programda Atatürk Adolf Hitler ile kıyaslandı. Atatürk ile Hitler’in işbirliği yaptığı iddia edildi.
Nazi Almanyası'ndan alınan zehirli gazın Dersim Harekâtı’nda kullanıldığı öne sürüldü.
Belgeselde Seyid Rıza'nın Cumhuriyet'e karşı ayaklanmasından bahsedilmedi. Harekatın Alevileri hedef aldığı iddia edildi.
Alman Devlet Televizyonu’nda yayınlanan program Almanya’da yaşayan Türkler’i ayağa kaldırdı.
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği konuyla ilgili bildiri yayınladı. Programda dile getirilen iddiaların utanç verici iftiralar olduğu belirtildi.
Almanya’da yaşayan Türkler, 6 Aralık Cuma günü büyük bir miting düzenleyecek.
ulusal.com.tr
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