Alman televizyonu Atatürk’ü hedef aldı

Alman Devlet Televizyonu’nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı. Dersim Harekâtı’nı konu alan belgeselde Atatürk “soykırımcı” ilan edildi.

ARD’de yayınlanan programda Atatürk Adolf Hitler ile kıyaslandı. Atatürk ile Hitler’in işbirliği yaptığı iddia edildi.

Nazi Almanyası'ndan alınan zehirli gazın Dersim Harekâtı’nda kullanıldığı öne sürüldü.

Belgeselde Seyid Rıza'nın Cumhuriyet'e karşı ayaklanmasından bahsedilmedi. Harekatın Alevileri hedef aldığı iddia edildi.

Alman Devlet Televizyonu’nda yayınlanan program Almanya’da yaşayan Türkler’i ayağa kaldırdı.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği konuyla ilgili bildiri yayınladı. Programda dile getirilen iddiaların utanç verici iftiralar olduğu belirtildi.

Almanya’da yaşayan Türkler, 6 Aralık Cuma günü büyük bir miting düzenleyecek.



ulusal.com.tr