Türkiye'nin görüşme izni vermediği Alman vekillerin, NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Türkiye’nin bu ziyarete izin verdiği iddia edildi.

Ankara ile Berlin arasında gerginlik devam ederken Alman ARD kanalı dikkat çeken bir iddiada bulundu.ARD kanalı, Türkiye'nin izni vermediği Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığını öne sürdü.Ziyareti 8 Eylül’de Almanya Savunma Komisyonu'ndaki vekillerin yapacağı belirtiliyor. Davetin 7 Ağustos tarihinde NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller tarafından Berlin’e gönderildiği ifade ediliyor.İddiaya ilişkin Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmazken Reuters haber ajansı ziyarete Türkiye’nin izin verdiğini yazdı. Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin ziyaret girişimine izin verdiğini söyledi.Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO Üssü'nü ziyaret etmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Berlin-Ankara hattında bir süredir gerginliğe yol açmıştı.