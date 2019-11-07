Almanya'da yaşayan Türkler Ulusal Kanal için seferber oldu

Ulusal Kanal imece çağrısı yaptı. Sadece yurtiçinden değil yurtdışından da vatanseverler çağrıya cevap verdi.

Aksoy ailesi çağrıya süratle cevap veren Ulusal Gönüllüleri oldu.



Sadece Aksoy ailesi değil, Almanya'da yaşayan Ulusal Gönüllüleri imece çağrısı yapıldığı an ellerinden gelen desteği sundular.



İmece'ye katkı sağlayan bir diğer isim de Ulusal Kanal gönüllüsü Kadriye Hanım. Kadriye Hanım, her fırsatta Ulusal Kanal'a katkı yapan bir vatansever.



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