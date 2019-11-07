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Almanya'da yaşayan Türkler Ulusal Kanal için seferber oldu

Ulusal Kanal olarak yaptığımız imece çağrılarını ekranlardan izliyorsunuz. İşte yaptığımız bu imece çağrılarına sadece yurtiçinden değil yurtdışından da vatanseverler ses verdi. Almanya'da yaşayan Türkler Ulusal Kanal için seferber oldu. Almanya'da kalbi vatan sevdası ile çarpan tüm vatanseverlere teşekkür ediyoruz. Hepsine selam gönderiyoruz. Sağolun-varolun.

GÜNDEM 07.11.2019, 20:13
Almanya'da yaşayan Türkler Ulusal Kanal için seferber oldu

Ulusal Kanal imece çağrısı yaptı. Sadece yurtiçinden değil yurtdışından da vatanseverler çağrıya cevap verdi.

Aksoy ailesi çağrıya süratle cevap veren Ulusal Gönüllüleri oldu.

Sadece Aksoy ailesi değil, Almanya'da yaşayan Ulusal Gönüllüleri imece çağrısı yapıldığı an ellerinden gelen desteği sundular.

İmece'ye katkı sağlayan bir diğer isim de Ulusal Kanal gönüllüsü Kadriye Hanım. Kadriye Hanım, her fırsatta Ulusal Kanal'a katkı yapan bir vatansever.

ulusal.com.tr

#ulusal kanal #almanya
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