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Almanya'dan AB'ye Türkiye mektubu

Almanya, Avrupa Birliği'den Türkiye'ye yönelik önlemlerin sertleştirilmesini istedi. Konuyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel mektup yazdı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa'ya tezat olduğu belirtildi

Almanya'dan AB'ye Türkiye mektubu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz'da Avrupa Birliği yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel Dergisi, Gabriel'in Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

Spiegel'in haberine göre mektupta, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

Gabriel'in mektupta Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılmasını önerdiği kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #avrupa birliği #erdoğan #türkiye
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