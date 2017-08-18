Almanya'dan Deniz Yücel açıklaması: Türkiye rehin aldı
Almanya'dan Deniz Yücel açıklaması: Türkiye rehin aldı
Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı
Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
21 ilde harekete geçildi
21 ilde harekete geçildi

Almanya'dan Deniz Yücel açıklaması: Türkiye onu rehin aldı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in "Türkiye'nin rehinesi" olduğunu söyledi. Alman Bakan, Deniz Yücel'in serbest kalması için ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini belirtti

Almanya'dan Deniz Yücel açıklaması: Türkiye onu rehin aldı

Ankara-Berlin hattında sıcak günler yaşanırken Alman Dışişleri Bakanı'ndan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in "Türkiye'nin rehinesi" olduğunu söyledi, "ekonomik ve diplomatik araçları kullanabiliriz" dedi.

İnternet gazetesi 'Buzzfeed News Deutschland'a konuşan Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.

Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.

Gabriel, gelecekte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a daha az dikkat gösterileceğini belirtti ve "Uzun süre ona karşı mantıklı bir tutum sergilemeye çalıştık. Bazen belki de onu çok fazla dikkate almamak daha iyi" ifadelerini kullandı.

Türk-Alman ilişkilerinin aylardır bir dizi çatışma noktası nedeniyle gergin olduğunu söyleyen Gabriel, Berlin'in Türkiye'ye karşı açıkça mesafe aldığını belirtti.

Deniz Yücel, şubat ayında, 'terör propagandası' ve 'halkı kışkırtma' suçlarıyla tutuklanmıştı. Alman hükümeti tutuklanmasının haksız olduğunu düşünüyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #Deniz Yücel #die welt
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
3 yaşında hayatını kaybeden Alperen'in gittiği anaokulu kapatıldı
Sonraki Haber
Suriye'den BM'ye çağrı: ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon lağvedilsin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.