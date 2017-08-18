Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in "Türkiye'nin rehinesi" olduğunu söyledi. Alman Bakan, Deniz Yücel'in serbest kalması için ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini belirtti

Ankara-Berlin hattında sıcak günler yaşanırken Alman Dışişleri Bakanı'ndan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in "Türkiye'nin rehinesi" olduğunu söyledi, "ekonomik ve diplomatik araçları kullanabiliriz" dedi.



İnternet gazetesi 'Buzzfeed News Deutschland'a konuşan Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.



Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.



Gabriel, gelecekte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a daha az dikkat gösterileceğini belirtti ve "Uzun süre ona karşı mantıklı bir tutum sergilemeye çalıştık. Bazen belki de onu çok fazla dikkate almamak daha iyi" ifadelerini kullandı.



Türk-Alman ilişkilerinin aylardır bir dizi çatışma noktası nedeniyle gergin olduğunu söyleyen Gabriel, Berlin'in Türkiye'ye karşı açıkça mesafe aldığını belirtti.



Deniz Yücel, şubat ayında, 'terör propagandası' ve 'halkı kışkırtma' suçlarıyla tutuklanmıştı. Alman hükümeti tutuklanmasının haksız olduğunu düşünüyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyor.



ulusal.com.tr