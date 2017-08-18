Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ile ilgili sözlerine yanıt verdi

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Almanya ile ilgili sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.



Schulz, "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" ifadelerini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Gabriel, "Erdoğan'ın bu hareketi Almanya'da yaşayanları birbirine düşürmek istediğini gösteriyor" dedi.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yapmıştı.



Erdoğan şunları söylemişti:



Bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi siyasi çekişmelerini Türkiye'ya taşımıştır. Almanya AB yasalarına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür. Vize konusunda AB sözünde durmamıştır. Mültecilerle ilgili ödeme konusunda sözlerinde durmadılar. Bizim harcadığımız rakam 30 milyar avro'yu aşmıştır.



Almanya neyi konuşuyor? Seçim için adeta Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırız derdine düşmüşler. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki; sakın bir yanlışa düşüp bunları desteklemeyin. Ne Hrıstiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşiller'i bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Türkiye düşmanı olmayan partilere gerekli desteği verin. Bu Almanya'da yaşayan vatandaşlarımın onur mücadelesidir.



1 milyona yakın oy kullanacak Türk seçmen var. Türkiye'ye saldıran siyasi partilere karşı sandıkta gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum. AB ülkeleriyle bir kavganın içerisinde olmadık.



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