Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu sürece Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi. Gabriel, “Türk halkına değil, Erdoğan’ın politikalarına karşıyız” ifadelerine tepki gösteren Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’e de yanıt verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile gerilimi artıracak açıklamalar geldi. Gabriel bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Erdoğan olduğu sürece Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi.



Bild gazetesine konuşan Gabriel, Avrupa Birliği’ne girmeyi zaten Erdoğan da istemiyor ifadelerini kullandı.



Erdoğan’a dönük sert sözlerine devam eden Gabriel, bir kez daha iki ülke sorunlarının Türklerle değil, Erdoğan’ın politikalarıyla olduğunu söyledi.



Gabriel, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in kendisiyle ilgili söylediği “aşırı sağcı ve ırkçılardan kopya çekiyor” sözlerine de yanıt verdi. "Bu tür ifadeler benim için Türk hükümetinin artık sunacak argümanı kalmadığının bir göstergesi" diyen Alman Dışişleri Bakanı, bu tür ifadeleri ciddiye almasının mümkün olmadığını söyledi.



Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşların iyi düşünmesi gerektiğini belirten Gabriel, Türkiye'ye ziyaret edilmesini tavsiye etmeyeceklerini söyledi.



ulusal.com.tr