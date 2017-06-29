Reuters'a göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katıldığında halka seslenmek istediğini ve bunu uygunsuz bulduklarını söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını açıkladı.



Gabriel, "Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık" dedi.



Reuters'a göre Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da G20 zirvesine katıldığında halka seslenmek istediğini ve bunu uygunsuz bulduklarını söyledi



"SALON VERİLMEDİ" İDDİASI YER ALMIŞTI



Alman basınında çıkan haberlerde G20 zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmiş, Erdoğan'ın konuşma yapmak için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmişti.



ulusal.com.tr