Almanya'dan "tek tip kıyafet" açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, uygulamayı Nazi dönemine benzetti. Avrupa Birliği ise Türkiye'deki siyasi gelişmeleri eleştirdi. AB Komisyonu Bütçe Sorumlusu, Türkiye'yi ekonomik yardımı kesmekle tehdit etti.

Berlin yönetimi endişeli. Almanya, yargılanan FETÖ üyelerinin "tek tip kıyafet" giymesine karşı çıktı.



Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, "tek tip kıyafeti" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nazi açıklamarı üzerinden eleştirdi. Uygulamanın Nazi dönemini hatırlattığını ifade etti.



Sözcünün gündeminde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları da vardı. Schafer, son olarak Büyükada'da tutuklanan Peter Steudtner'in durumunu değerlendirdi.



Ankara'yı "peşin hükümlü" olakla suçlayan Alman sözcü, "Bu durum Türk yargısı için orantılı yargı sürecini imkansız kılar" dedi.



Bu açıklamaların ardından Almanya ile yeni bir kriz kapıda mı sorusu sorulurken bir Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit geldi.



AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin verilen yardımları etkileyebileceğini söyledi.



Oettinger, Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.





ulusal.com.tr