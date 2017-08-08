Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Topbaş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
'Türkiye'de kırmızı alarm verilebilir'
Polis ve askerler gözaltına alındı
Polis ve askerler gözaltına alındı
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır
Vatan Partisi: Kazanan Venezuela halkı olacaktır

Almanya'dan "tek tip kıyafet" açıklaması geldi

Almanya'dan "tek tip kıyafet" açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, uygulamayı Nazi dönemine benzetti. Avrupa Birliği ise Türkiye'deki siyasi gelişmeleri eleştirdi. AB Komisyonu Bütçe Sorumlusu, Türkiye'yi ekonomik yardımı kesmekle tehdit etti.

Almanya'dan "tek tip kıyafet" açıklaması geldi

Berlin yönetimi endişeli. Almanya, yargılanan FETÖ üyelerinin "tek tip kıyafet" giymesine karşı çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, "tek tip kıyafeti" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nazi açıklamarı üzerinden eleştirdi. Uygulamanın Nazi dönemini hatırlattığını ifade etti.

Sözcünün gündeminde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları da vardı. Schafer, son olarak Büyükada'da tutuklanan Peter Steudtner'in durumunu değerlendirdi.

Ankara'yı "peşin hükümlü" olakla suçlayan Alman sözcü, "Bu durum Türk yargısı için orantılı yargı sürecini imkansız kılar" dedi.

Bu açıklamaların ardından Almanya ile yeni bir kriz kapıda mı sorusu sorulurken bir Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit geldi. 

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin verilen yardımları etkileyebileceğini söyledi.

Oettinger, Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #tek tip kıyafet
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Şişli'de ele geçirildi... 3 bin 500 yıllık!
Sonraki Haber
Kısmi Ay tutulması gerçekleşti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.