Almanya, Türkiye ile yaşadığı krizi ekonomi alanına taşımaya çalışıyor. Almanya, Avrupa Komisyonuna gönderdiği mektupta "Gümrük Birliği güncellenme çalışmalarının askıya alınmasını ve Türkiye'ye ekonomik baskı uygulanmasını" istedi.

Türkiye ve Almanya krizi Avrupa Birliği'ne taşınıyor. Avrupa Birliği'nin en büyük üyesi olan Almanya, birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu'na bir mektup gönderdi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn dahil Avrupalı yetkililere gönderilen mektupta ekonomik baskı uygulanması talep edildi.



Mektupta, AB üyeliğine hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali desteğin gerektiği durumda kesilme olasılığının netleştirilmesi istendi. Bir başka istek ise gümrük birliği güncelleme çalışmaları oldu.



"Gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili görüşmeler, son olaylar ışığında Türkiye'ye yanlış sinyal verebilir" diyen Almanya, mektubunda "Hukukun üstünlüğüne saygı duyması" gerekçesi ile "Türkiye'ye ekonomik baskı yapılmalı" ifadelerine yer verdi.



ulusal.com.tr