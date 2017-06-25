G20 zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yapılacak. Ancak Alman hükümeti, Erdoğan'ın korumalarının Almanya'ya gitmesini istemiyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu Türk makamlara net bir şekilde ilettiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyareti sırasında Washington'da yaşanan bu olaylar tartışma yaratmıştı. PKK'lıların eylemine yapılan müdahaleyi gerekçe gösteren Amerika, Erdoğan'ın korumaları hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.



Ve bir hamle de Almanya'dan geldi. Alman hükümeti 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine Erdoğan'ın korumalarının gelmemesini istedi.



Welt am Sonntag gazetesine göre Alman hükümeti bu konuyu Türk makamlarına da iletti.



Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack daha önce "Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek" açıklaması yapmıştı.



ulusal.com.tr