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Almanya İncirlik Üssü'ndeki son uçağını da çekti

Almanya İncirlik Üssü'ndeki son uçağını da çekti. Son Alman Tornoda keşif uçakları da üsten ayrıldı. İncirlik'te Türk jetleriyle birlikte Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan'a ait uçaklar ve askerler kaldı.

Almanya İncirlik Üssü'ndeki son uçağını da çekti

Ankara-Berlin hattındaki gerilimin ardından Almanya son Tornado uçağını da İncirlik Üssü'nden taşıdı. Üste ev sahibi Türkiye ile birlikte hava operasyonlarında varlık gösteren ülke sayısı 4'e düştü.

İncirlik'ten çekilen uçaklar bir süre Almanya'da tutulduktan sonra Ürdün'ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne gönderilecek.

Berlin yönetimi, İncirlik'ten çekilme sürecini yaklaşık bir ay önce başlatmıştı. Peki Almanya'nın İncirlik'ten tamamen çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından üsteki son durum ne?

İncirlik'te 3 filo F-15, F-16 uçağı ve 15 adet A-10 bombardıman uçağı ile en büyük varlık Amerika'ya ait. Üste 3 binin üzerinde de Amerikan askeri de görev yapıyor.

İncirlik Üssü'nde faaliyet gösteren bir diğer ülke ise İngiltere. İngiltere'nin 6 F-15 C bombardıman uçağı ve 50 İngiliz askeri üste bulunuyor.

Koalisyonda aktif görev yapan bir diğer ülke ise Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 2016 yılının başından bu yana 4 adet F-15 C tipi bombardıman uçağı ile operasyonlara aktif katılım sağlıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya
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