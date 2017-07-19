Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...

Almanya, Türkiye'nin büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı!

Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Almanya, Türkiye'nin büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye tutuklanan  Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.

Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanı sıra İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran, Alman vatandaşı danışman Peter Steudtner ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun yer alıyordu.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hatay'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı
Sonraki Haber
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.