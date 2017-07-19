Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye tutuklanan Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.



Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.



Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanı sıra İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran, Alman vatandaşı danışman Peter Steudtner ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun yer alıyordu.





ulusal.com.tr

