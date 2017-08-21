Türkiye-Almanya arasındaki gerilim sürerken bu kez yazar Doğan Akhanlı'nın gözaltına alınması yeni bir tartışma alanı açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Merkel, Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçladı.

Almanya ve Türkiye arasındaki restleşme sertleşiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçladı.



Merkel, Türkiye'nin Interpol'u kullanarak Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasına yol açmasını eleştirdi.



Alman RTL televizyonuna konuşan Merkeş, Interpol’ün “bu tür şeyler için” kullanılamayacağını söyledi.



Akhanlı’nın serbest bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Merkel, konuyla ilgili olarak İspanyol hükümeti ile bağlantıya geçtiklerini de belirtti.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de “Akhanlı’nın serbest bırakılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek, Erdoğan’ı eleştirenlerin Avrupa’nın öbür ucunda tutuklanmasının sağlanamayacağını” ifade etti.



İspanya'da cuma günü gözaltına alınan Akhanlı, adli kontrol şartı ile pazar günü serbest bırakılmıştı. Türkiye’nin talebi ile kırmızı bültenle aranan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğini öncelikle İspanyol yargısının araştırması gerekiyor.





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