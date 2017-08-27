İncirlik üssünden çekmeye başladığı askerlerini Ürdün'e konuşlandıran Almanya hiç beklemediği bir krizle karşılaştı. Berlin yönetimi, ülkedeki şeriat kanunlarına karşı Alman askerleri için dokunulmazlık istedi ancak Ürdün yönetimi bunu kabul etmedi. İdam cezasının uygulandığı Ürdün'de şeriat kanunları hukuk sisteminin temelini oluşturuyor.

Başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü üyelerine kol kanat gerdiği için kriz yaşanan Almanya, Ürdün'de şeriat engeline takıldı.



Türkiye ile yaşanan kriz sonrası İncirlik üssünü boşaltarak askerlerini Ürdün'e nakleden Almanya, hiç beklemediği bir krizle karşı karşıya kaldı.



Der Spiegel dergisinin "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, Almanya ile Ürdün arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.



Alman hükümetinin, IŞİD'le mücadele kapsamında Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlandırmaya başladığı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü "Kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Şeriatın, Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının Berlin'de rahatsızlığa neden olduğu belirtildi.



Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "Bir Alman askerinin Katar'da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.



Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginliğin ardından Alman hükümeti geçen haziran ayında İncirlik'teki askerlerini geri çekme kararı almış, temmuz ayında bir tanker uçak ile yaklaşık 100 Alman askerini, İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak üssüne nakletmişti.



İncirlik'ten çekilen dört Tornado tipi keşif uçağı ile yaklaşık 150 askeri personelin de en geç Ekim ayında Ürdün'de göreve başlaması öngörülüyor.





ulusal.com.tr