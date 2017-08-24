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Alperen'in ailesine İzmirli servis şoförlerinden destek geldi

Unutulduğu kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen'in ailesine İzmirli servis şoförlerinden destek geldi. Şoförler, servis hizmetleri için 'S' plakalı araçların tercih edilmesini ve korsanla mücadele edilmesini istedi.

Alperen'in ailesine İzmirli servis şoförlerinden destek geldi
İzmir'de serviste unutulduğu için yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili yankılar devam ediyor.

İzmir Otobüsçüler ve Umumi Servis Araçları İşletmecileri Odası, Alperen'e dikkat çekmek için servis araçlarının arkasına uyarı afişleri yapıştırdı.

Talihsiz çocuğun ailesine destek olmak isteyen şoförler, korsan taşımacılığa "Dur" dedi.

Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı "S plakalı araçların tercih edin" uyarısında bulundu.

Açıklamalara katılan baba Serkan Sakin'in acısı yüzünden okunuyordu.


ulusal.com.tr
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