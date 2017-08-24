İzmir'de serviste unutulduğu için yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili yankılar devam ediyor.
İzmir Otobüsçüler ve Umumi Servis Araçları İşletmecileri Odası, Alperen'e dikkat çekmek için servis araçlarının arkasına uyarı afişleri yapıştırdı.
Talihsiz çocuğun ailesine destek olmak isteyen şoförler, korsan taşımacılığa "Dur" dedi.
Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı "S plakalı araçların tercih edin" uyarısında bulundu.
Açıklamalara katılan baba Serkan Sakin'in acısı yüzünden okunuyordu.
ulusal.com.tr
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