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Alperen Sakin'in gittiği anaokulunun sahibinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in 9 saat serviste unutulduğu için öldüğü olayla ilgili tutuklanan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nun sahibi Yurdagül İşgören, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşgören, "Alperen'in ölümünden duyduğum üzüntüyü açıklamaya kelimeler yetmez ama sorumlusu ben değilim" dediği ifade edildi

Alperen Sakin'in gittiği anaokulunun sahibinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden minik Alperen'nin ölümüyle alakalı kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söylediği ve polisin ısrarlı sorgusu karşısında kreş öğretmenlerinden Arzu Gülmez (19) ve Nurcan Altıok'un verdiği ifadelerle gerçek ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra servis şoförü ve aynı zamanda Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nun sahibi Yurdagül İşgören'in kocası olan Tamer İşgören tutuklanmıştı. Tüm Türkiye'yi üzen Alperen'in ölümünün ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yurdagül İşgören daha sonra yakalanarak tutuklandı. İşgören'in savcılıktaki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği, ancak Alperen'in ölümüne öğretmenlerin ihmali olduğunu söylediği ortaya çıktı. 

"SUÇLU YOKLAMAYI ALMAYAN ÖĞRETMENLERDİR"

Savcılıktaki ifadesinde Alperen'in ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirten ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İşgören, "Ben ticaret yapıyorum. Okul Müdürü Bekir Gül'dür. O şuanda Kıbrıs'ta tatilde. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan sorumlu olan öğretmenlerdir. Okulun işleriyle onlar ilgilenir. Olayda ihmal olduğu doğrudur. Yoklama yapılması gerekiyordu. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yapılmamış. Alperen'in ölümünden duyduğum üzüntüyü anlatmama kelimeler yetmez" dediği ifade edildi. 

"VELİLER DUYMASIN DİYE SAKLADIM"

Yaşanan olaydan sonra anaokulundaki kamera kayıtlarının değiştirilmesiyle ilgili kendisine sorulan soruya ise İşgören, "Kamera kayıtlarını veliler olayı duymasın diye değiştirdim. Kayıt cihazını da eve götürdüm. Zaten polise cihazı kendim verdim" yanıtını verdi. İşgören, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve 'suç delillerini karartmaya çalışmak' suçlarından tutuklandı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan ve serbest bırakılan, servisin rehber personeli Dilara Kuman (18) ise tekrar gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunan okul müdürü Bekir Gül'ün ifadesine ise döndüğünde başvurulacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #Alperen Sakin
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