FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ve tarafların avukatları hazır bulundu.



Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Tuğrul Özşengül Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla talepte bulundu.



Tutuklu sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerine talep etti.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Mehmet Altan, Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek'in, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, arama tutanakları ve ekleri ve deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren müşahhas deliller bulunması gibi sebepleri göz önüne alarak, bu hallerinin devamına hükmetti.



Firari sanıklar Abdülkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine, akıbetlerinin ayrı ayrı yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman hakkında imza atmak şeklindeki adli kontrolün kaldırılması talebinin kabulüne, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün devamına karar verdi.



Mahkeme heyeti, Nurettin Veren ve "Söğüt" kod adlı gizli tanığın dinlenilmesi için davetiye yerine geçmek üzere zorla getirme yazısı, gizli tanık açısından Tanık Koruma Kanunu çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını kararlaştırdı.