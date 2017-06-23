Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun

Hindistan'da dört kişilik bir grup, tedavülden kalkmış 78 adet 500 bin liralık Türk Lirası'nı bir iş adamına satarken yakalandı.

Altı sıfırlı Türk Lirası'yla büyük vurgun

Türkiye'nin 2005'te tedavülden kalkan bol sıfırlı paraları, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da bir dolandırıcılığa konu oldu.

The Hindu.com'un haberine göre aralarında 40 yaşında bir polisin de olduğu dört kişilik grup, bir iş adamına tedavülden kalkan Türk Lirası satarken yakalandı. Polisten yapılan açıklamaya göre dolandırıcılığa konu olan, eski parayla 78 adet 500 bin Türk Lirası'ydı.

Bengaluru Emniyet Müdürü Praveen Sood yaptığı açıklamada "Söz konusu paralar tedavülden kalkmış olsa bile Aralık 2019'a kadar mevcut Türk Lirası'nda çevrilebilir. Suça karışanların yeraltı bankacılığı ile resmi olmayan havale sistemlerini kullanan uluslararası bir şebekenin üyesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda 1 Türk Lirası 18,24 Hint Rupisi değerinde. Hint polisi, şebekenin 500 bin liralık banknotları da bu kur üzerinden yani tanesini 9,1 milyon rupi yani yaklaşık 140 bin dolara sattıklarını belirledi.

Etiketler; #Türk lirası #hindistan
banner863
Önceki Haber
ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme
Sonraki Haber
Yumurta fiyatları dibi gördü! Yılın en düşük seviyesinde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.