Uluslararası Antalya Film Festivali'nden Ulusal Filmlerin yarıştığı kategorinin kaldırılmasına yönelik tepkiler büyüyor. Sanatçılardan ve meslek odalarının tepkisine karşı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kararlarının arkasında olduklarını açıkladı.

Önce festivalin adı değiştirildi, sonra Altın Portakal heykelciliği karartıldı. Türkiye'nin en köklü film festivalinde bu yıl ise 53 yıllık bir gelenek yok edildi. Ulusal ve uluslararsı filmlerin ayrı ayrı yarıştığı kategori birleştirilerek, Ulusal Filmlerin yarıştığı bölüm kaldırıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, amaçlarının Antalya'yı festival şehri olmanın ötesinde, küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek olduğunu açıklamıştı.



20 Temmuz'dan bu yana tartışmalar sürüyor. BSB, ÇASOD, FİLM-SAN, FİYAB, FİLMYÖN, SANAT YÖNETMENLERİ DERNEĞİ, SENARİSTBİR, SENDER, SİNEBİR, SE-YAP, BİROY, SİNEMA REKLAM DİZİ VE TV PROGRAMI ÇALIŞANLARI SENDİKASI, SETEM,TESİYAP,TÜRSAV,SESAM ve TÜRSAK ortak bir açıklama ile karara tepki gösterdi.



Ulusal Kanal Haber Merkezi Programı'na katılan yönetmen Engin Ayça, oyuncu Gülsen Tuncer ve sinema eleştirmeni Tunca Arslan boykot çağrısı yaptı.



Menderes Türel, tepkilere karşı kararlarının arkasında olduklarını açıkladı. Hollywod olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.



İki dalda yarışmanın efor ve para kaybı olduğunu savunan Türel'e, Gülsen Tuncer tepki gösterdi. Hollywood starları için harcanan ya da haracanacak bütçenin açıklanmasını istedi.



Haber: Deniz Çağlayan

ulusal.com.tr