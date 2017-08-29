Emniyet Genel Müdürü Altınok, "Şu ana kadarki kaza sayısına baktığımız zaman son 10 yıl içindeki en az dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kural ve kaidelere uyma noktasındaki hassasiyeti, ekiplerimizin aldığı önlemler önemli faktör." dedi.

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Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Şu ana kadarki kaza sayısına baktığımız zaman son 10 yıl içindeki en az dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kural ve kaidelere uyma noktasındaki hassasiyeti, jandarma ve emniyet ekiplerimizin aldığı önlemler bunun etkili olmasındaki önemli faktör." dedi.



Aksaray-Adana karayolundaki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Altınok, Vali Aykut Pekmez, AKP Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı.

Trafik güvenliği için bayram tatili boyunca sürecek tedbirleri inceleyen Altınok, yapılan denetimlerde bazı sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, yolculuk yapanlara hayırlı bayramlar diledi.

Daha sonra kent merkezindeki polis merkezine geçen Altınok, burada polis memurlarıyla sohbet etti.



Altınok, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan trafik uygulama noktalarını ziyaret ettiğini söyledi.



Yolculuk yapacakları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyaran Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'dan başladığımız ve Konya ile devam ettiğimiz ziyaretler kapsamında Aksaray'a ulaştık. Hem bayramda alınan trafik tedbirleri incelemek hem de arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın kazasız belasız gitmek istedikleri yerlere sağlıklı ulaşabilmeleri noktasında elimizden gelen desteği sağlamak için burada bulunuyoruz."

Altınok, bu bayram öncesinde kaza olmaması için Türkiye genelinde çok önemli tedbirler alındığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu ana kadarki kaza sayısına baktığımız zaman son 10 yıl içindeki en az dönemi yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kural ve kaidelere uyma noktasındaki hassasiyeti, jandarma ve emniyet ekiplerimizin aldığı önlemler bunun etkili olmasındaki önemli faktör. İçişleri Bakanımız ve tüm ekiplerimiz, mesaisinin ağırlığını şu anda kaza olmaması için trafik noktasına veriyor ama her şeyden önce milletimizin bu noktada göstermiş olduğu hassasiyetin, gayretin çok önemli payı var. İnşallah bayram sonrasına kadar hiç kaza olmamasını, kimsenin canının yanmamasını istiyoruz. İnşallah kaza bela olmadan vatandaşlarımız evlerine sevdiklerinin yanına rahatlıkla ulaşırlar."

Altınok, daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Sefa Altınsoy'un babaevini ziyaret etti. Kent merkezindeki esnafı da ziyaret eden Altınok, vatandaşların bayramını kutladı.

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