Altun: Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.



Altun, Libya Hükümetinin Türkiye'nin askeri desteğini talep ettiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapana Altun, "Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz" dedi.



İletişim Başkanı, "Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr