Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk bugünde devam etti. Durakta adeta insan trafiği yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ek seferler düzenledi, ancak yeterli olmadı.

Metrobüs hatlarında dün yaşanan yoğunluk bugünde devam etti.



Sabah saatlerinde okullarına ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Araç trafiğinden kaçmak için Metrobüs hatlarını kullanan İstanbullular insan trafiğine yakalandılar.



Bekleme süreleri 15 dakikaya çıkan vatandaşların isyanına yanıt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu çözümü de İstanbullu için yeterli olmadı. Görüntü sabah saatlerinde yine aynıydı.



ulusal.com.tr