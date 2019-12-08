Amanos'un kahramanları kışa hazır

Amanos Dağları'nda hakim iki tepe olan "Bayraktepe" ve "Sancaktepe"'de özel harekat polislerinin "vatan nöbeti" sürüyor.

Milli silahlarla tam donanımlı, 7 gün 24 saat terörle mücadele eden özel harekatçılar, zorlu doğa şartlarında da halkın huzur ve güvenliği için elleri tetikte bekliyor.

Osmaniye kent merkezine yönelik olası saldırıların engellenmesinde önemli rol üstlenen "vatan bekçileri", arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini kışın da aksatmamak için hazırlıklarını tamamladı.

Özel harekat polisleri, kış mevsimi için gerekli teçhizatla donatıldı, bölgede yol çalışmaları yapıldı.

ulusal.com.tr