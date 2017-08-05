Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, yaralı sayısı 36 oldu. Kazada şoför İhsan Güleryüz (65), Tugçe Duran, Seyhan Kepir, Murat Etgü, Ayşe Zengin ve Murat Eyi hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, yaralı sayısı 36 oldu



İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait İhsan Güleryüz idaresindeki 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde şarampole devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Güleryüz, yolculardan Tuğçe Duran ve Murat Eyi ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Suluova Devlet Hastanesi ve Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.



Ölenlerin kimlik tespiti çalışmaları da devam ediyor.



ÖLENLERİN İSİMLERİ



Kazada şoför İhsan Güleryüz (65), Tugçe Duran, Seyhan Kepir, Murat Etgü, Ayşe Zengin ve Murat Eyi hayatını kaybetti.



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