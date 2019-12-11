Amerika'nın hedefe koyduğu TürkAkım Projesi nedir?

Amerika'nın TürkAkım Projesini baltama gayretine Rusya’dan sert yanıt geldi.

Lavrov, "Kongre, ilişkilerimizi bozmak için her şeyi yapma arzusuyla dolmuş durumda. Barack Obama yönetimi döneminde başlatılanlar devam ediyor." dedi

Amerika TürkAkım Projesi kapsamında enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerini yaptırım listesine alma hazırlığı yapıyor. İlgili yaptırım hedefi Senato ve Temsilciler Meclisi'nin 2020 yılı için hazırladığı savunma bütçesinde yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD tehdidine rağmen TürkAkım ve Kuzey Akımı-2 Projelerinin devam ettirileceğini söyledi. Lavrov, "Biz bu saldırılara alışkınız, nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılda 14 milyar dolar kazanılması hedeflenen projenin açılışı için 8 Ocak'ta Rus lider Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak.

Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, TürkAkım Projesinin iki ülke arasındaki güven temeline dayandığını söyledi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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