Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in sessiz diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşme sonrası Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.

Görüşmede, Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda iş birliğinin artırılması gerektiği belirtilirken, terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.

James Jeffrey, temasları kapsamında dün de Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

ulusal.com.tr