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Amerika terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye ile bölge ülkeleri arasında askeri, diplomatik ve siyasi ilişkilerin yoğun olduğu bir dönemde Amerika yine terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etti. PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri içinde yapılanan bir grup, "Osmanlı kolonicilerini ülkemizden atacağız" şeklinde açıklama yaptı

Amerika terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etti

Türkiye, İran-Rusya hattında işbirliği turları hızlanırken Amerika, terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.

Terör örgütü PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri içinde yeni bir yapı oluşturuldu.

Grup ilk açıklamasında doğrudan Türkiye'yi hedef aldı. Hesam Hidro adlı terörist, grubun kuruluşunu açıklarken "Osmanlı kolonicilerini ülkemizden atacağız" dedi.

TSK'nın Halep'teki köyleri bombaladığını iddia eden terörist "Hâlâ da saldırılarını devam ettiriyorlar. İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki tüm imkânlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Brett McGruk, 2 gün önce SGD'yi ziyaret etmiş ve İran Genelkurmay Başkanı Ankara'yı ziyaret ederken McGruk da SGD ile Türkiye'ye mesaj vermişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #türkiye #tehdit
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